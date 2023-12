Stanowski o zarobkach w TVP. "Nie porównujmy Lisa z Adamczykiem"

Na inny wątek zarobków dawnego prezentera wskazał za to Krzysztof Stanowski. Na wstępie swojego dłuższego wpisu apelował o " nieporównywanie Lisa z Adamczykiem, bo to są inne ligi ".

"Lis w tamtych czasach był na absolutnym topie, gwiazda wśród gwiazd, a Adamczyk to dla mnie przypadkowa osoba. Gdyby się dzisiaj dosiadł do mnie do stolika to nie miałbym pojęcia, kto to" - napisał dziennikarz sportowy.