Czołowi pracownicy TVP zarabiali krocie. Znamy kwoty

Likwidator w TVP. Czym się zajmuje i co mówi prawo?

" Nowe interesy mogą podejmować tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku . Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały walnego zgromadzenia i po cenie nie niższej od uchwalonej przez zgromadzenie" - czytamy w Kodeksie spółek handlowych.

- Likwidator ma bardzo ograniczone kompetencje, co wynika z Kodeksu spółek handlowych. Zostaje powołany, by przeprowadzić audyt i dokończyć wszystkie sprawy likwidowanej spółki, za co ponosi odpowiedzialność prawną. W jego gestii nie leży reformowanie mediów czy dokonywanie zmian personalnych - komentował członek Rady Mediów Narodowych Robert Kwiatkowski.