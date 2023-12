Premier Tusk o ogromnych zarobkach czołowych pracowników TVP

"Zrobili z mediów publicznych maszynkę do ordynarnej partyjnej propagandy i bezwzględną szczujnię. Dziś bezczelnie krzyczą o "wolnych mediach". Ale nie bronią żadnej wolności, tylko interesu politycznych mocodawców i swoich horrendalnych, wręcz niemoralnie wysokich wynagrodzeń" - ocenił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dodając, że "to, co robiła ekipa PiS, jest pod każdym względem nie do obrony".