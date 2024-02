Komisja ds. Pegasusa. Trela o kandydatach na pierwszych świadków: Kaczyński i Szydło

- Już na kolejnym posiedzeniu komisji będziemy przesłuchiwać pierwszych świadków. Podejdziemy do tego równie merytorycznie, jak do poniedziałkowego posiedzenia - powiedział Tomasz Trela .

Trela pytany, kto stanie przed komisją jako pierwszy, powiedział: - Będziemy to jeszcze ustalać. Mamy dwie kandydatury - Jarosława Kaczyńskiego i Beatę Szydło. Zaznaczył, że "z mojej perspektywy oba przesłuchania będą równie interesujące ".

- Sam jestem bardzo ciekawy, jak będzie tłumaczył się z tego wszystkiego Jarosław Kaczyński. Nie może mówić, że niczego nie wie i nic nie pamięta, jeśli sam ostatnio powiedział, że co prawda nie wie, ale słyszał, że Mateusz Morawiecki nie był podsłuchiwany. To wie czy nie? Jeśli nie wie, to od kogo słyszał? - pytał wiceszef komisji.