"MON stanowczo zaprzecza informacjom podanym przez TV Republika, jakoby MON planowało cięcia wydatków na obronność w wysokości 57 miliardów zł w latach 2025-2028" - czytamy. Resort odniósł się w ten sposób do opublikowanego przez stację pisma, z którego wynika, że MON ma rzekomo w planach ograniczenie wydatków na obronność o 25 proc. (o ok. 57 mld złotych) w latach 2025-2028. Plany te negatywnie miał zaopiniować szef Sztabu Generalnego, gen. Wiesław Kukuła .

"Twierdzenia te są całkowicie bezpodstawne i wprowadzają w błąd opinię publiczną. MON nie planuje żadnych cięć budżetowych w wysokości 57 miliardów zł. W rzeczywistości, w przyszłym roku planujemy zwiększenie budżetu na armię o 10 proc., co jest elementem długoterminowej strategii bezpieczeństwa narodowego, mającej na celu wzmocnienie naszych sił zbrojnych w obliczu obecnych zagrożeń geopolitycznych" - przekazał resort obrony.

Tajemnicze pismo o wydatkach na obronność. Zdecydowana reakcja MON

"Proszę nie powtarzać kłamstw i nie opierać się na niejasnych źródłach. Nasi przeciwnicy, szczególnie na wschodzie, tylko na to czekają" - zaapelował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz .

Gen. bryg. Sławomir Kozicki: Nie mówimy o żadnej redukcji wydatków obronnych

- Nie mówimy o żadnej redukcji wydatków obronnych, o żadnej redukcji budżetu resortu obrony narodowej- powiedział podczas konferencji prasowej gen. bryg. Sławomir Kozicki , p.o. Dyrektora Departamentu Budżetowego MON. - Ten budżet przy naszych szacunkach, które trwają, będzie wzrastał rok do roku - dodał.

- Aktualnie oczekujemy na potwierdzenie limitu wydatków obronnych przez Ministerstwo Finansów . Gdy takie limity otrzymamy, przystąpimy do czynności związanych z procesem planowania budżetowego - wyjaśnił.

Gen. bryg. Kozicki odniósł się do dokumentu, który pojawił się w przestrzeni medialnej.

- Jest to coroczny dokument wydawany przez ministra obrony narodowej i mogę powiedzieć, że chyba już do tradycji przeszło, że zawsze na tym etapie ścierają się poglądy poszczególnych instytucji MON. Na tym etapie minister obrony narodowej tego dokumentu nie zatwierdził. Odbyło się kierownictwo ministerstwa obrony narodowej, które rozpatrzyło uwagi i aktualnie pracujemy nad aktualizacją dokumentu - dodał.

Szef BBN zabrał głos. "Konieczność"

"Wczorajsza wizyta w Wojskach Radiotechnicznych nie była przypadkiem. To jedne z najbardziej niedoinwestowanych wojsk w Armii, choć to oni odpowiadają za wykrywanie rakiet w polskiej przestrzeni powietrznej (np. nad Bydgoszczą)" - napisał. Nawiązał tym samym do środowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w 34. Chojnickim Batalionie Radiotechnicznym.