Na początku obrad marszałek Hołownia zaapelował do posłów o obecność na sali plenarnej podczas przemówienia szefa MON. W tym samym czasie mają rozpocząć się posiedzenia niektórych komisji sejmowych.

Szef MON w Sejmie. Zapowiedź w sprawie granicy polsko-białoruskiej

- Mam prośbę do wszystkich naszych obywateli, o czujność, o informowanie służb, o zaangażowanie, żebyśmy byli kolektywni w tej ochronie granicy - mówił Kosiniak-Kamysz, wskazując, że każdego dnia zatrzymywane są osoby próbujące nielegalnie przekroczyć granicę.

Władysław Kosiniak-Kamysz. Wymienił zaniedbania rządu PiS

Deklaracja szefa MON. Chodzi o drony

- Żelazna kopuła nad Polską i Europą. To kolejna inicjatywa zwiększająca bezpieczeństwo - zaznaczył wicepremier. Powiedział, że "racją stanu Polski" jest współdziałanie we wspólnym zwalczaniu zagrożenia. Wcześniej zapewniał o bliskiej współpracy w dziedzinie wojskowości z Wielką Brytanią oraz Francją .

- Wojska Obrony Terytorialnej dobrze przysłużyły się Polsce - mówił Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że w jego obozie początkowo panował sceptycyzm, co do zasadności powstania tej formacji. - WOT trafi pod komendę i zarząd Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. To jest wypełnienie naszego zobowiązania wyborczego - dodał.