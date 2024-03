Deklaracja marszałka Sejmu

Hołownia przywołał także "rosyjską historyjkę" o tym, że gdy zapytano władcę Rosji, z kim Rosja graniczy, on odpowiadał, że Rosja graniczy z tym, z kim chce. - Takiemu rosyjskiemu imperializmowi musimy stawiać tamę. Nie będziemy atakować Rosji, ale musimy zrobić wszystko, żeby Rosja reprezentowana przez reżim Putina, została pokonana w Ukrainie - tłumaczył marszałek Sejmu.

- Jeśli będzie trzeba bronić ojczyzny, to nie mam wątpliwości, że za przykładem mojej żony na front pójdę - zaznaczył.

Szymon Hołownia: Moja żona pójdzie na front

Zwrócił również uwagę na to, iż "dziś powinniśmy przede wszystkim myśleć o tych, którzy pójdą na front". - Moja żona pojedzie na front. Moja żona zginie, jeżeli będzie konflikt zbrojny, nie daj Boże, zanim pan lub ja zdążymy zrobić cokolwiek, dlatego że służy realnie w siłach zbrojnych, a nie wojuje słowem, tak jak my to w mediach, czy polityce robimy - powiedział Hołownia.