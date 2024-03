Incydent podczas wystąpienia Szymona Hołowni. Krzyki w Sejmie

Hołownia: Projekty trafią do komisji nadzwyczajnej

- Ale chce państwu powiedzieć, że jest ogromna szansa na to, iż 11 kwietnia wszystkie te projekty zostaną skierowane do komisji nadzwyczajnej - wyjaśnił. Dodał, że komisja ta zostanie powołana specjalnie w tym celu.

Przekazał, że gdyby projekty były rozpatrywane na tym posiedzeniu, były znaczne szanse na to, by trafiły do kosza.

Konferencja Szymona Hołowni. Strajk Kobiet: Dziękujemy za "prezent"

- Możemy oczywiście doprowadzić do sytuacji, w której dwa projekty Lewicy znajdą się na sali plenarnej i z największym prawdopodobieństwem zostaną odrzucone, a dwa projekty - KO i Trzeciej Drogi trafią do Komisji Zdrowia i z niej wyjdą - dodał.

- To, co ja staram się uzyskać, to to, żeby wszystkie cztery projekty trafiły do komisji. Z rozmów, które prowadziliśmy wynika, że za 33 dni wszystkie cztery projekty mają szanse trafić do komisji, którą powoła Sejm.