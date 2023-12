Rosyjska rakieta w Polsce. Wojsko wznawia poszukiwania

Wożuczyn-Cukrownia. Rakieta przeleciała nad Polską

Do incydentu z udziałem rosyjskiej rakiety doszło w piątek nad ranem. Dowództwo Generalne poinformowało o "niezidentyfikowanym obiekcie" , który przekroczył Polską granicę w okolicy Hrubieszowa.

Początkowo twierdzono, że rosyjska rakieta miała spaść na terytorium Polski w rejonie Wożuczyna-Cukrowni . - Nad ranem, około 7 usłyszeliśmy głośny świst. To coś przeleciało i poleciało w stronę Wożuczyna w pola. Tam w kierunku Bud - dowodzili świadkowie w rozmowie z Interią.

Po południu armia zdementowała jednak informacje o tym, by obiekt spadł na naszym terytorium. Jak sprecyzował gen. Wiesław Kukuła, rakieta opuściła naszą przestrzeń powietrzną, ale podkreślił, że dane pochodzą z urządzeń technicznych, dlatego armia "podchodzi z dystansem" do nich. - Staramy się zweryfikować "na ziemi" - mówił, nawiązując do trwających w okolicach Hrubieszowa poszukiwaniach ewentualnej rakiety.