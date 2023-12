Niezidentyfikowany obiekt nad Polską. Dotarliśmy do świadków. "Około 7 usłyszeliśmy świst"

- Nad ranem, około 7 usłyszeliśmy głośny świst. To coś przeleciało i poleciało w stronę Wożuczyna w pola. Tam w kierunku Bud - mówi w rozmowie z Interią jeden z mieszkańców Wożuczyna. To właśnie tam najprawdopodobniej spadł niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który rano wleciał do Polski od strony granicy z Ukrainą.