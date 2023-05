W oświadczeniu dla mediów wicepremier Błaszczak poinformował, że miał okazję do dwustronnego spotkania z ministrem obrony Szwecji Palem Jonsonem. Szef MON dodał, że współpraca polsko-szwedzka jest ważna, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim.

- Jesteśmy sąsiadami przez Bałtyk, podobnie postrzegamy zagrożenia, które płyną ze strony rosyjskiej, szukamy wspólnych rozwiązań by zapewnić bezpieczeństwo - podkreślił.



Spotkanie Grupy Północy w Legionowie. Polska pozyska samoloty wczesnego ostrzegania

W poniedziałek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wziął udział w spotkaniu Grupy Północnej. To zainicjowany przez Wielką Brytanię format, zrzeszający państwa Europy północnej będące członkami NATO lub Unii Europejskiej - Wielką Brytanię, państwa nordyckie (Szwecję, Norwegię, Danię, Finlandię i Islandię), państwa bałtyckie (Litwę, Łotwę i Estonię), a także Holandię, Niemcy oraz Polskę.