Tajne plany NATO wobec Rosji. "Jesteśmy gotowi do walki"

Oprac.: Marcin Jan Orłowski Świat

Jesteśmy gotowi do walki nawet i dziś wieczorem. (...) Musimy być w stanie walczyć dziś wieczorem, jeśli to konieczne, z tym, co mamy - podkreśla gen. por. Hubert Cottereau. Wojskowy potwierdził doniesienia o przygotowywaniu przez NATO planów na ewentualny konflikt z Rosją.

Zdjęcie Norweska armia w czasie ćwiczeń z NATO / Mindaugas Kulbis/Associated Press/East News / East News