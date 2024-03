Agnieszka Czerederecka z Warszawskiego Strajku Kobiet zwróciła się bezpośrednio do głowy państwa.

- Andrzeju Dudo, jeśli zawetujesz ustawę o dostępie do antykoncepcji awaryjnej nie zapomnimy ci tego . Będziesz siedział - zagroziła.

Strajk Kobiet pojawi się przed biurem partii Szymona Hołowni

- Jak jakaś kobieta umrze w szpitalu to będzie to twoja wina marszałku - powiedziała jedna z organizatorek. Tłum zaczął skandować " twoja wina, twoja wina, twoja bardzo wielka wina ".

- Szymonie Hołownio, jeśli nasze protesty nie były dla ciebie wystarczającym referendum, to spójrz na sondaże! 70 procent społeczeństwa, które chce legalnej aborcji. To za mało? Referendum to nie mydło! Skończ nim mydlić nam oczy! Referendum nie jest wetoodporne! Jesteś nie fair - powiedziała Magdalena Ślifka.