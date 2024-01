- Do naszych domów wkroczyli policjanci, gdy udawaliśmy się na spotkanie z panem prezydentem. Odnosimy wrażenie, że chciano uniemożliwić nam spotkanie z prezydentem - powiedział Mariusz Kamiński na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Były szef CBA zaznaczył również, że jeśli razem z Maciejem Wąsikiem trafią do więzienia, to zostaną więźniami politycznymi.