Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zatrzymani. Policja w Pałacu Prezydenckim

Do sprawy odniósł się ponadto poseł PiS Radosław Fogiel. "Prezydent Andrzej Duda spotyka się ze Swiatłaną Cichanouską, której mąż jest więźniem politycznym na Białorusi, a w tym czasie policja wchodzi do pałacu prezydenckiego, by zatrzymać Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. I nagle tematów do rozmowy przybyło" - napisał.