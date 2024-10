Szymon Hołownia zabrał głos. Chodzi o immunitety polityków PiS

"Marszałek Sejmu Szymon Hołownia informuje, że pozostają w mocy następujące uchwały Sejmu dotyczące posłów Marcina Romanowskiego i Michała Wosia: z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Michała Piotra Wosia (...), z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego (...), z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego" - czytamy w sejmowym komunikacie.

Spór wokół powołania nowego prokuratora krajowego

Dodano też, że poseł Woś pismem z 28 września (data wpływu: 1 października) zwrócił się do marszałka Sejmu o "dopełnienie obowiązków i podjęcie niezwłocznych i koniecznych działań, zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, w szczególności w zakresie jego immunitetu parlamentarnego, poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego uchwały Sejmu RP z dnia 28 czerwca 2024 roku" z uwagi na jej rzekomą "istotną wadę prawną".

"Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował posła Michała Wosia, że marszałkowi Sejmu nie przysługują żadne instrumenty prawne , które mogłyby zmierzać do wyeliminowania z obrotu prawnego przywołanego aktu" - dodano w komunikacie.

27 września Izba Karna SN w składzie sędziów wyłonionych do SN po 2017 r. (określanych przez rządzących neo-sędziami) stwierdziła, że powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. było prawnie skuteczne. Prezes Izby Zbigniew Kapiński w uzasadnieniu uchwały SN ocenił, że przy odsunięciu Barskiego ze stanowiska szefa PK doszło do "instrumentalnego wykorzystania prawa". Obecny prokurator krajowy Dariusz Korneluk objął funkcję po tym, jak szef Ministerstwa Sprawiedliwości uznał, że nominacja Barskiego na to stanowisko była wadliwa.