Jeszcze w ubiegłym roku Henryk Smolarz kandydował w wyborach do Sejmu z list Trzeciej Drogi . Niewiele ponad 5,5 tys. głosów okazało się zbyt niskim wynikiem, żeby zdobyć mandat. Partia nie zostawiła go jednak na lodzie, a ponieważ legitymuje się wykształceniem rolniczym, a w przeszłości był m.in. prezesem KRUS, załapał się na dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Czym jest KOWR? To agencja, powstała z połączenia dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego. Nadzoruje kilkadziesiąt spółek, ma 17 oddziałów regionalnych, a nadzór nad firmą sprawuje bezpośrednio resort rolnictwa. - To potężna instytucja i potężna władza. Gdybym miał wybierać, czy lepiej być posłem, czy szefem KOWR, to nie wahałbym się i wybrał to drugie - mówi nam jeden ze związanych z rolnictwem polityków.