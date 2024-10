Paulina Matysiak: Nie rozważam rezygnacji

- Oni przychodzą na to spotkanie z ultimatum. Uważają, że powinnam zrezygnować ze stowarzyszenia , które założyłam z Marcinem Horałą pod koniec czerwca, czyli "Tak dla Rozwoju" - przekazała. Matysiak zaznaczyła, że to jest dla nich podstawa, aby dalej rozmawiać.

- Nie rozważam takiej opcji, jak rezygnacja. Zdania nie zmieniam . Stowarzyszenie działa, można się do niego zapisywać. Pod obywatelskim projektem "Tak dla CPK" podpisało się prawie 200 tys. osób - zaznaczyła. Posłanka stwierdziła, że nie można jej usunąć z Razem bez sądu partyjnego. - To nie może być decyzja lidera - podkreśliła.

Posłanka Matysiak o koalicji: Tak naprawdę, to my musimy świecić oczami

- Tak naprawdę to my musimy świecić oczami za podejmowane decyzje przez polityków Nowej Lewicy, za to, jak obsadzają swoimi znajomymi miejsca w spółkach, to nam się nie podoba - podsumowała posłanka Razem.