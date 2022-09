Spotkanie liderów opozycji. Jednoczącym tematem ma być bezpieczeństwo

- Nie przewidywaliśmy, że nasza dyskusja trwać będzie w czasie wojny w Ukrainie. Kwestia bezpieczeństwa będzie zapewne tematem zbliżającej się kampanii wyborczej. Nasze dyskusja to bezpieczne i wiarygodne forum do wymiany zdań w tym zakresie - powiedział na otwarciu spotkania Aleksander Kwaśniewski. Ocenił, że "fakt bycia w NATO jeden z największych sukcesów III RP, to nie ulega wątpliwości i jest dziś jeszcze wyraźniejsze i czytelniejsze".

Wspomniał, że "rozważana była także tzw. finlandyzacja, ale bycie naturalnym to bycie w szarej strefie, przekonaliśmy sami siebie jako Lewica, że NATO jest najlepszą opcją". - Ale do wejścia w struktury NATO potrzeba była ogólnopolska zgoda, dziś też ważna - mówił były prezydent Kwaśniewski.

Dodał, że "24 lutego udowodnił, że kwestia NATO i bezpieczeństwa to kwestia otwarta, bo zagrożona". - NATO jest nie tylko teoretyczną, ale praktyczną organizacją odstraszającą - powiedział, podkreślając, że "NATO to filar naszego bezpieczeństwa". - Ukraina potrzebuje większego wsparcia, bo ma szansę odzyskać ziemie i przewagę, co jeszcze sześć miesięcy temu wydawało się nie możliwe - powiedział apelując o dalszą pomoc dla Ukrainy, zaznaczając, że "jesteśmy w tej wojnie w po właściwej stronie". - To ważne, by Polska utrzymała pozycję kraju, który wie, jest ekspertem w NATO, od tego jak pomóc Ukrainie - zakończył Kwaśniewski.

- Jest 25. rocznica wejścia Polski do NATO i chcieliśmy żeby przy tej okazji wspomnieniowej, bo będzie występował prezydent Komorowski, będzie występował ambasador Brzeziński, będzie występował nasz były ambasador w Stanach Jerzy Koźmiński, no ale to będzie cześć historyczna. Chcieliśmy razem z Bronisławem Komorowskim zaprosić liderów opozycji, żeby powiedzieli co sądzą o kwestiach bezpieczeństwa, zobaczyć jakie są miedzy nimi wspólne punkty, różne punkty - wyjaśniał ideę spotkania jego współorganizator w Polsat News były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Podsumował, że "ja organizuję konferencję która ma być płaszczyzną rozmowy liderów opozycji w niezwykle ważnej sprawie - sprawie bezpieczeństwa".

Liderzy na wspólnej dyskusji

Spotkanie pod nazwą "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski" rozpoczęło się we wtorek o 10:00 w Warszawie.

Udział biorą Donald Tusk, szef PO, liderzy Lewicy Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Porozumienia Jarosław Gowin oraz lider Polski 2050 Szymon Hołownia.