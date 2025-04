O przygotowaniach do działań szturmowych czytamy w najnowszym raporcie amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną. Analitycy zwrócili uwagę, że Rosjanie sukcesywnie rozszerzają przyczółek usytułowany na północny wschód od Łymanu. To właśnie z tego miejsca wyprowadzona może zostać ofensywa.