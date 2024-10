Zbigniew Ziobro chory. "Zostałem zmuszony do ujawnienia stanu zdrowia"

Były minister sprawiedliwości podkreślił, że biegły "nie zwrócił się o dokumentację do mnie, ani do szpitala w Belgii, gdzie był operowany, ani do dwóch ośrodków w Polsce, w których się aktualnie leczył". Zbigniew Ziobro nadmienił też, że biegły nie wziął pod uwagę operacji i powikłań, a także go nie zbadał.