Spięcie polityków w studiu telewizyjnym. Poszło o Ziobrę

- Minister Ziobro udzielił wywiadu, więc mógłby odpowiadać też na pytania, to oczywiste. Ale kogo? Nielegalnej komisji? Przecież was nie ma. Pani nie ma jako przewodniczącej komisji - mówił poseł PiS Michał Wójcik w odniesieniu do Magdaleny Sroki. Przedstawicielka Trzeciej Drogi nie pozostała dłużna. Podkreśliła, że posty publikowane przez Zbigniewa Ziobrę w sieci to "policzek w twarz" dla ludzi chorych na raka.