Zbigniew Ziobro zignorował wezwanie komisji ds. Pegasusa, ale dzień później pojechał do Sieradza, gdzie zeznawał w prokuraturze. - To pokazuje, że jest zdrowy i w pełni sił. Będzie zwlekał, kombinował - mówi Interii Tomasz Trela z Lewicy. Z kolei Jacek Ozdoba (PiS) przekonuje, iż komisja śledcza działa nielegalnie, dlatego skierował pisma z pytaniami do ABW i Kancelarii Sejmu.