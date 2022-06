Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Grabiszyńskiej i Kolejowej przed godziną 7:00.

- Dwa samochody przemieszczały się w stronę centrum miasta, lewym pasem poruszało się bmw, a prawym pasem audi. Kierowca audi wykonał manewr zmiany pasa ruchu na lewy, niestety nie zauważył, że tym samym pasem porusza się obok niego pojazd marki bmw. Doszło do zderzenia, po czym bmw zostało podbite przez krawężnik, który ogranicza wyspę przystankową. Stało się to tak nieszczęśliwie, że samochód koziołkował i wpadł na przystanek, na którym na tramwaj oczekiwał mężczyzna - przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podkom. Wojciech Jabłoński.

Śmiertelny wypadek we Wrocławiu

Jak dodał, 74-latek zginął na miejscu. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

- Nie zostali poszkodowani. Samochodem bmw kierował 22-latek, a pojazdem marki audi 67-latek - powiedział policjant.



Uszkodzony został także trzeci pojazd, który znajdował się przed samochodami, uczestniczącymi w zdarzeniu.



Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Po wypadku zablokowana jest droga w kierunku centrum.