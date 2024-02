Donald Tusk wyciągnął dokument. "Być może prezydenta zaskoczę"

- Być może ta informacja będzie lekko zaskakująca (...) Zobowiązałem ministra sprawiedliwości, prokuratura generalnego do przekazania, jeśli będzie pan zainteresowany, kompletu dokumentów, które potwierdzają zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa - mówił premier. Dodał, że CBA zwróciło się o sfinansowanie zakupu oprogramowania Pegasus do Funduszu Sprawiedliwości, "co zostało potwierdzone przez ministra Zbigniewa Ziobro".

- Jestem tym bardzo przygnębiony, bo wszyscy wiemy, do czego ten fundusz miał służyć - przekazał Tusk. - Kwestię, czy był, kto go kupił i do czego używał uznaję za rozstrzygniętą - podkreślił.

Andrzej Duda odpowiedział na informacje przekazane przez premiera. - Jeżeli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała wątpliwości, co do transakcji, to dobrze, że prowadziła działania - przekazał.

Prezydent podkreślił, że "był informowany o niektórych działaniach ABW przez szefostwo".

