Podczas posiedzenia Rady Gabinetowej we wtorek premier Donald Tusk przekazał, że zobowiązał ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego do przekazania kompletu dokumentów , które potwierdzają zakup oraz "korzystanie w sposób legalny i nielegalny" z systemu szpiegowskiego Pegasus.

Rada Gabinetowa. Donald Tusk przekaże prezydentowi dokumenty ws. Pegasusa

- Ten dokument, który mam w ręku, potwierdza niestety to, czego się najbardziej obawialiśmy, że z inicjatywy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwrócono się o sfinansowanie zakupu Pegasusa do Funduszu Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone przez pana ministra Zbigniewa Ziobrę. (...) Także przynajmniej tę kwestię uznaję za rozstrzygniętą - czy był, kto go kupił i do czego używał - mówił Donald Tusk.