Nowe informacje ws. Romanowskiego. Odpowiedź z Rady Europy

We wtorek wieczorem antenie Polsat News mówił, że w środę o godz. 9 Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów zadecyduje o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu byłego wiceministra.

Marcin Romanowski zatrzymany. Zwrot w sprawie

W następnym wpisie adwokat Romanowskiego potwierdził, że pismo od przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego RE zostało przesłane do odpowiedniego sądu z wnioskiem o natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

List z Rady Europy. Dotyczy posła Romanowskiego

Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w liście adresowanym do Szymona Hołowni powołał się na art. 15 umowy generalnej o przywilejach i immunitetach Rady Europy, które zostały zaakceptowane przez stronę polską w 1993 roku.

W myśl tego prawa pojęcie "sesji" Rady Europy dotyczy całego roku parlamentarnego , a nie jedynie pojedynczego zjazdu. W związku z tym polskie władze powinny zwrócić się do RE o pozbawienie posła Romanowskiego przysługującego mu immunitetu, a tego nie zrobiły.

Przewodniczący Zgromadzenia wezwał do zawieszenia postępowania karnego Marcina Romanowskiego do czasu kolejnego spotkania członków we wrześniu 2024 roku.