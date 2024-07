Zmiany w ambasadzie Polski w USA. Minister Sikorski potwierdza

"Klich przybędzie do Waszyngtonu bez podpisu i wszystko na to wskazuje, bez formalnej akceptacji prezydenta Andrzeja Dudy. Według moich informacji senator Klich może pojawić się w stolicy USA już w sierpniu. Do Polski wróci obecny ambasador RP w Waszyngtonie" - przekazał w serwisie X korespondent RMF w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski. Wraz z wpisem dziennikarz dołączył nagranie swojej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

