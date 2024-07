- Jeśli chodzi o sankcje, z danych wynika, że prawie nic nie importujemy z Rosji - powiedział szef MSZ w TVP Info. Radosław Sikorski odniósł się w ten sposób do wypowiedzi premiera Węgier Viktora Orbana sugerującego , że Polska importuje surowce ze Wschodu mimo sankcji.

Sikorski dodał, że "jeśli pan Orban ma dane, że jakieś polskie podmioty łamią sankcje, to z wielką radością uruchomi procedury ".

Radosław Sikorski wspomniał też o głośnej sprawie ambasadora RP w USA Marka Magierowskiego, który miał oczekiwać blisko milionowego "zadośćuczynienia" za to, że został wezwany z powrotem do Warszawy. Szef MSZ potwierdził w rozmowie z TVP Info, że były ambasador wraca z USA do Polski i wypowiedział już stosunek pracy.