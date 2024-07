- Putin rewiduje cele swojej wojny. Na początku chciał zająć całą Ukrainę, teraz chce zatrzymać to, co zajął - stwierdził szef dyplomacji. Sikorski odniósł się do sytuacji, w jakiej za kilka miesięcy może znaleźć się sąsiad Polski .

- Ta zima może być dla Ukrainy bardzo trudna z konsekwencjami dla nas. Jeśli nie ma elektryczności, nie ma ciepła - to większość ukraińskich osiedli będzie nie do zamieszkania - podkreślił, sugerując tym samym, że w okresie zimowym nasz kraj może spodziewać się kolejnej fali uchodźców z Ukrainy.

Wybory prezydenckie USA 2024. Sikorski o szansach na wygraną Harris

Mimo że Radosław Sikorski nie wskazał konkretnego nazwiska, zaznaczył, że ma swoją prywatną sympatię co do kandydata bądź kandydatki na prezydenta Stanów Zjednoczonych. - Mam również zaproszenie na konwencję Partii Demokratycznej, ale z niego nie skorzystam. To byłby o jeden most za daleko - dodał.