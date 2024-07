Radosław Sikorski był we wtorek gościem programu "Pytanie Dnia" w TVP Info.

Szef polskiej dyplomacji był m.in. pytany o sprawę ambasadora Marka Magierowskiego, jego powrót do Polski oraz dalszą pracę na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Potwierdził, że ambasador wraca do Polski i że "wypowiedział już stosunek pracy". - Pan ambasador wypowiedział stosunek pracy. Więc to będzie okres taki przejściowy - mówił. Podkreślił również, że "nie skreślałby jeszcze jego dorobku profesjonalnego".