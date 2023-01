Sejm w piątek, po godz. 10 wznowił obrady. Posłowie przeprowadzą głosowania m.in. nad projektem noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, który ma być kluczowym krokiem dla odblokowania środków z KPO dla Polski, a także nad projektem o powołaniu tzw. komisji weryfikacyjnej w sprawie rosyjskich wpływów.

Najpierw jednak posłowie zdecydowali ws. specjalnej uchwały w sprawie zdrowia byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego.

Sejm apeluje o ratowania życia i zdrowia M. Saakaszwilego

Projekt tej uchwały został przedstawiony przez Prezydium Sejmu i odczytany na posiedzeniu przez wicemarszałek z PiS Małgorzatę Gosiewską. Prowadząca obrady marszałek Elżbieta Witek powiedziała, że zgłoszono sprzeciw wobec propozycji przyjęcia uchwały przez aklamację i zarządziła w związku z tym głosowanie.

Za przyjęciem uchwały było 438 posłów, przeciw - 8, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Jak wynika z informacji na stronie Sejmu, przeciw było ośmiu polityków Konfederacji, a od głosu wstrzymał się przewodniczący koła Konfederacji Krzysztof Bosak.

"W związku z niepokojącymi informacjami o dramatycznej sytuacji, w której znajduje się były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili, diagnozami lekarskimi świadczącymi o gwałtownie pogarszającym się jego stanie zdrowia, biorąc pod uwagę zalecenia lekarskie dotyczące podjęcia specjalistycznego leczenia, które nie jest możliwe Gruzji z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza medycznego, biorąc pod uwagę znaczący wkład Micheila Saakaszwilego w kształtowaniu proeuropejskich postaw Gruzinów, czego rezultatem było złożenie w 2022 r. przez władze Gruzji wniosku o członkostwo tego kraju w Unii Europejskiej, zwracając uwagę na deklarację Micheila Saakaszwilego, że po odbyciu rehabilitacji i powrocie do zdrowia gotów jest wrócić do kraju i poddać się dalszemu osądowi, potwierdzając wolę dalszej konsekwentnej współpracy i działań na rzecz rozwoju Gruzji i jej zbliżenia do struktur euroatlantyckich, Sejm RP apeluje o kierowanie się uniwersalnymi zasadami humanitaryzmu, i wzywa do niezwłocznego umożliwienia leczenia pana Saakaszwilego" - brzmi treść uchwały.

W połowie grudnia 2022 r. przebywający w gruzińskim więzieniu lider opozycji i były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili napisał list opublikowany przez francuski dziennik "Le Monde", w którym prosi o pomoc prezydenta Francji Emmanuela Macrona. "Putin uważa mnie za jednego ze swoich głównych wrogów. Publicznie obiecał mnie zabić. Teraz jestem więziony jako jego prywatny więzień" - napisał były prezydent.

Gruzja. Były prezydent zatrzymany za nadużycia władzy

Uwięzionego w Gruzji polityka próbowano otruć - stwierdza z kolei w raporcie z 28 listopada toksykolog z San Francisco, David Smith. W pięciostronicowym dokumencie napisano, że "testy wykazały obecność metali ciężkich" w ciele byłego prezydenta, w tym arsenu i rtęci.

Były prezydent Gruzji został skazany w swym kraju za nadużycie władzy. Saakaszwili został zatrzymany jesienią 2021 r., po powrocie z Ukrainy. Podczas pobytu na Ukrainie pełnił funkcje rządowe i uzyskał obywatelstwo tego kraju.