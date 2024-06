Kłopoty 20 członków KRS. Prokuratura wszczęła śledztwo

Procedurę rozpoczęto we wtorek 11 czerwca , a dochodzenie dotyczy przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego przez 20 członków Krajowej Rady Sądowniczej wybranych. Osoby te miały działać "w celu osiągnięcia korzyści osobistej".

- Chodzi przede wszystkim o to, że nie bronili oni niezależności sędziowskiej - wyjaśnił sędzia i rzecznik prasowy "IUSTITI" Bartłomiej Przymusiński. Jak dodał, "uczestniczyli oni w działalności niekonstytucyjnego organu, który podejmował niekonstytucyjne decyzje".

Prokuratura rozpoczyna śledztwo. Chodzi o 20 członków KRS

Zgodnie z założeniami prawo do kandydowania na członka KRS stracą sędziowie (nazywani przez obecnych rządzących tzw. neo-sędziami), którzy zostali nimi po zmianie przepisów o KRS.

Kwestia wyeliminowania biernego prawa wyborczego wobec tych sędziów, którzy zostali powołani po zmianach dotyczących KRS z grudnia 2017 roku, jest - jak ocenił to szef MS Adam Bodnar , który potwierdził w poniedziałek 6 maja w TVN24, że w sprawie noweli toczą się jego rozmowy z Kancelarią Prezydenta - "najważniejszym punktem sporu" z prezydentem Andrzej Dudą.

- Kwestia jest taka, czy jeśli ktoś dostał nominację od neo-KRS i ma ten status - mówiąc popularnie - neo-sędziego, to czy on powinien uczestniczyć w powstawaniu tej odnowionej KRS. Prezydent mówi, że nie można różnicować w żaden sposób sędziów. Ja w projekcie mówię, że jeśli mamy odnowić ten organ, to musimy na czymś się oprzeć - powiedział Bodnar.