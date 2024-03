"Zanim do TS trafią jakiekolwiek sprawy, powinniśmy przygotować go na prawidłowe funkcjonowanie"

- Wczorajsza zapowiedź premiera nie ma bezpośredniego wpływu na złożenie wniosku. Projekt nowego regulaminu trybunału był przez nas opracowywany przez ostatnie ponad dwa miesiące. Wymagało to czasu, ponieważ powstał nowy projekt - powiedział prezes NRA. Jak wskazał, "tego typu zapowiedzi, że w tej kadencji jest prawdopodobieństwo skierowania wniosków o pociągnięcie określonych osób do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu, pojawiają się od co najmniej ubiegłego roku i co jakiś czas wracają z większą intensywnością".