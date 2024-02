Wzywają do dymisji I prezes SN. "Jesteśmy u progu anarchii"

Małgorzata Manowska w RMF FM odniosła się do apelu 37 sędziów Sądu Najwyższego, którzy domagali się od niej powstrzymania się od orzekania oraz rezygnacji ze stanowiska.

- Mamy wolność słowa, a to nie jest ich pierwsze oświadczenie. Spodziewałam się nacisków do mojej rezygnacji, nacisków na innych sędziów SN, żeby zrzekli się urzędu Te apele do mnie nie trafiają. Ja nie widzę przepisów, które zakazują orzekania - powiedziała I prezes Sądu Najwyższego.