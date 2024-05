Sędziowie piszą do Małgorzaty Manowskiej. Chodzi o zwołanie posiedzenia Trybunału Stanu

Pismo sędziów Trybunału Stanu jest reakcją na odmowę Małgorzaty Manowskiej zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału w celu zmiany regulaminu TS. 20 marca sędziowie zwrócili się do Manowskiej o zwołanie takiego posiedzenia, postulując wprowadzenie do regulaminu TS m.in. losowanie składów orzekających, zamiast ich wyznaczania przez Manowską, a także wprowadzenie jawności posiedzeń .

Ocenili stanowisko Manowskiej. "Obstrukcja prac Trybunału Stanu"

Sędziowie TS podkreślili też, że sprawa uchylenia obowiązującego regulaminu nie została nigdzie zastrzeżona jako kompetencja przewodniczącego Trybunału Stanu , a zatem jest to kwestia należąca wyłącznie do właściwości Trybunału Stanu. "Pani prawnym bezwzględnym obowiązkiem po otrzymaniu wniosku z dnia 20 marca 2024 r. było zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, w terminie 45 dni" - podali.

Sędziowie Trybunały Stanu "zmuszeni do podjęcia działań"

Ponadto sędziowie przypomnieli w swoim piśmie o obietnicy Manowskiej, gdy w styczniu 2022 r. był uchwalany obecnie obowiązujący regulamin TS, że wprowadzi ona - postulowany przez nich - mechanizm losowania składów sędziowskich. "Od stycznia 2022 r. z cierpliwością oczekiwaliśmy, aż wywiąże się pani ze złożonego wówczas zobowiązania , co niestety do dnia 20 marca 2024 r. w ogóle się nie wydarzyło" - dodali.

"Zważywszy na pani bierność w stosunku do złożonej w 2022 r. obietnicy, ale także ze względu na konieczność uchylenia przepisów obowiązującego regulaminu TS, pozwalających na jednoosobowe wyznaczanie składów orzekających przez Przewodniczącego Trybunału Stanu (który to mechanizm wzbudzał i w dalszym ciągu wzbudza istotne wątpliwości co do jego zgodności z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego), de facto zmuszeni zostaliśmy do podjęcia działań mających odzwierciedlenie w treści naszego wniosku z dnia 20 marca 2024 r." - podkreślili.