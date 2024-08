Rząd Tuska robi za mało ws. praworządności? Wyraźny podział wśród Polaków

Sondaż. Polacy podzieli w kwestii praworządności. Najnowsze wyniki

Opinie okazały się być podzielone. 45,4 proc. ankietowanych odpowiedziało, że dostrzega pozytywną praktykę gabinetu Donalda Tuska w tej sprawie - 13,5 proc. z nich było zdecydowanych, co do swojego stanowiska; 31,9 proc. odpowiedziało natomiast, że bardziej pochlebne stanowisko KE w stosunku do Polski w kwestii przestrzegania zasad państwa prawa to "raczej" zasługa rządu.