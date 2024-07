Praworządność w Polsce. Jest raport KE

Procedura badania praworządności w Polsce została rozpoczęta za czasu rządów Zjednoczonej Prawicy . Komisja Europejska miała zastrzeżenia do zmian wprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości czy działalności publicznych mediów.

Stan praworządności w Polsce. Jest raport KE

KPO. Unia Europejska odblokowała środki dla Polski

W lutym doszło do odblokowania pieniędzy z UE. Na forum unijnym miał o to zabiegać premier Donald Tusk, który jeszcze zanim został powołany na funkcję premiera, udał się w tym celu do Brukseli.