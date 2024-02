Traktory blokują jeden z pasów ruchu na najważniejszej trasie w mieście, tzw. magistrali. Według policji i władz Pragi nie doszło jednak do paraliżu stolicy , ponieważ mieszkańcy stolicy zrezygnowali z przemieszczania się prywatnymi samochodami.

Protest rolników. Premier Czech: Demonstracja antyrządowych sił

Protesty w europejskich krajach. Rolnicy wyszli na ulice

Czechy to niejedyny kraj, w którym rolnicy organizują protesty. Podobna sytuacja jest m.in. w Niemczech, gdzie na początku lutego wokół największego niemieckiego lotniska we Frankfurcie nad Menem odbyła się demonstracja. Wówczas rolnicy zablokowali autostrady A3 i A5, które prowadzą do portu lotniczego, a wielu podróżujących nie dotarło na poranne loty.