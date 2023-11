O tym, że w PiS pojawił się pomysł zmiany nazwy partii, napisał portal gazeta.pl. Pomysł miał paść podczas jednego ze spotkań kierownictwa partii. Zapytaliśmy między innymi Marka Suskiego , posła PiS o to, jak się na taki pomysł zapatruje.

PiS zmieni nazwę? Marek Suski odpowiada

Także inni politycy PiS mówią, że nie traktują tego pomysłu zbyt poważnie i dlatego nie chcą go komentować. Od jednego z polityków słyszymy, że nawet jeśli taki pomysł się gdzieś pojawił, to jako jeden z wielu, które słychać po wyborach w ramach wyciągania wniosków.

- Są różne pomysły, bardziej i mniej mądre, to jeden ze stu pomysłów, które od wyborów się gdzieś tam pojawiły. Nie przywiązywałbym się do tego - mówi nam jeden z polityków PiS.

Inny dodaje, że nie wyobraża sobie dzisiaj zmiany nazwy, bo to pod tą nazwą ugrupowanie wygrywało wybory i to nie nazwa jest przyczyną tego, że PiS będzie musiało oddać władzę.

Nowe otwarcie PiS

- Będziemy teraz grać na kilku fortepianach, czyli robić to, czego nie robiliśmy w kampanii. Wszystko jest skoordynowane i przemyślane. Prezes będzie bronił pozycji "suwerennistycznych" i utwardzał stanowisko, by jednoczyć partię. Premier w tym czasie może wyciągać rękę do centrum i składać konkretne propozycje programowe skierowane ku bardziej umiarkowanemu elektoratowi. Kampania pokazała, że samo tkwienie przy prawej ścianie nie daje i nie da nam zwycięstwa, trzeba więc skorygować naszą strategię - słyszymy od jednego z ważnych posłów PiS.