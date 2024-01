Sytuacja na Bugu. Kosiniak-Kamysz o "pełnej gotowości"

Przedterminowe wybory? Kosiniak-Kamysz zapewnia

- Chociaż teraz odbędą się pierwsze wybory samorządowe już po zmianie rządu i to do nich się szczególnie przygotowujemy - zaznaczył polityk.

- Sondaże, które dają Trzeciej Drodze imponujący wynik, pokazują, że rośnie zaufanie do Trzeciej Drogi: PSL i Polski 2050 , i też do całości naszej koalicji, do całości rządu, bo wszystkie partie, PO i Lewica zyskują w sondażach - podkreślił szef PSL.

Wojna na Ukrainie. "Europa nie może zasnąć"

- To jest autentyczne zagrożenie, to nie są po raz kolejny wypowiadane słowa. Wiem, że tego było bardzo dużo w 2022 roku, ale gdzieś to przeszło do rytualnego wypowiadania, a to jest sprawa naprawdę poważna, Polska bardzo mocno w ten temat się angażuje - podkreślił wicepremier polskiego rządu.