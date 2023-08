"Znam dość dobrze rodaków - tam, gdzie trzech Polaków, tam cztery opinie. Trudno mi uwierzyć, że jest miejsce w Polsce, gdzie 100 proc. osób myśli dokładnie tak samo . Nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że w jakimś miejscu dojdzie do fałszowania wyborów" - ocenił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy liczy na jak najszybsze ogłoszenie terminu wyborów przez Andrzeja Dudę. - Skoro Jarosław Kaczyński mówi, że wie, kiedy będą wybory parlamentarne, i tak przedstawia to PiS, to wszyscy powinni wiedzieć, kiedy będą wybory. PiS nie powinien kuglować terminem wyborów - dodał.

Trzaskowski zapewnił o swoim zaangażowaniu w nadchodzącej kampanii wyborczej. Jesienna aktywność prezydenta stolicy - według polityka opozycji - nie wpłynie negatywnie na zarządzanie miastem. "Gdy nie ma mnie w ratuszu i nie mam spotkań z samorządowcami, to biorę wtedy urlop. Biorę też wolne na czas Campusu po to, żeby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości. Gdy zdarza się, że muszę być gdzieś służbowo w jakiejś sprawie i pracuję, to wtedy postępuję inaczej" - zapewnił.