Obywatelska Kontrola Wyborów. Porozumienie opozycji i stowarzyszeń

W Senacie przedstawiciele partii opozycyjnych i stowarzyszeń podpisują porozumienie dotyczące Obywatelskiej Kontroli Wyborów pod patronatem prezydentów: Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego.





Tusk: Wybory co prawda wolne, ale nie były uczciwe

Donald Tusk, rozpoczynając swoje przemówienie, "gorąco podziękował" KOD-owi. - Setki tysięcy ludzi od kilku już lat wszędzie gdzie jest zagrożona demokracja lub praworządność wychodzą na ulicę, pilnują naszego wielkiego narodowego interesu, naszej racji stanu - mówił.

Jego zdaniem kontrola wyborów jest niezbędna, co miały szczególnie pokazać ostatnie wybory prezydenckie. - Mieliśmy co prawda wciąż wolne wybory, ale nie były to wybory uczciwe. Nadużycia władzy, wykorzystywanie środków publicznych, pełna monopolizacja mediów państwowych na korzyść jednego - wyliczał.

- To, czego się obawiamy i mamy powody, żeby się tego obawiać, to możliwość manipulowania lub wręcz fałszowania wyborów i to na tym najniższym szczeblu - stwierdził lider PO.



Zdaniem Tuska, jesteśmy dzisiaj świadkami "działań władzy, która skoncentrowała wszystkie swoje wysiłki, żeby zabezpieczyć własne interesy finansowe".



Polityk przekonywał też, że rządzący "zafundowali Polakom rekordową drożyznę", a "'Polska w ruinie' to hasło, które świetnie opisywałoby dziś sytuację, w której znalazły się polskie rodziny". - Dzisiaj już na wszystkich stacjach benzynowych paliwo jest po 8 zł i więcej. Gdyby Jarosław Kaczyński chociaż raz w życiu sam zatankował samochód, to może by zrozumiał, jakie to jest piekło dla każdego polskiego domu, dla każdej polskiej rodziny - mówił Tusk.

Zdjęcie Donald Tusk i Szymon Hołownia / Jacek Domiński / Reporter

- Dziś musimy ocalić przekonanie, że zwycięstwo w wyborach jest możliwe - przekonywał z kolei Szymon Hołownia.

- Opozycja nie powinna się atakować przed wyborami - zaznaczył natomiast Włodzimierz Czarzasty.

Porozumienie o kontroli obywatelskiej wyborów wspólnie przyjęli: Komitet Obrony Demokracji, Platforma Obywatelska, Polska 2050 Szymona Hołowni, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Tak! Dla Polski, Partia Zieloni, Razem, Nowoczesna, Polska Partia Socjalistyczna, Inicjatywa Polska, Unia Europejskich Demokratów.