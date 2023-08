Premier Mateusz Morawiecki w 79. rocznicę Powstania Warszawskiego zwrócił się do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o podpisanie wspólnego listu do kanclerza Niemiec Olafa Scholza w sprawie reparacji po II wojnie światowej. - Opisanie barbarzyństwa Niemców, obliczenie strat, do których ono doprowadziło, wystawienie sprawcom rachunku i domaganie się zadośćuczynienia to obowiązek każdego lidera wybranego przez Polaków - mówił Morawiecki.