Rada Europy ma interweniować w Polsce. Chodzi o zatrzymanie Romanowskiego

Według Mularczyka Rada Europy ma interweniować w tej sprawie w Polsce , ponieważ do zatrzymania członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy miało dojść bez zgody organu. Z prawnego punktu widzenia ma to być niemożliwe .

Jak zaznaczył Mularczyk, wniosek w tej sprawie ma trafić do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Do sprawy odniósł się Hołownia. Na konferencji prasowej w Białowieży wskazał, ze dysponuje analizami prawników. Te mają potwierdzać, że immunitet krajowy posła Romanowskiego został prawidłowo odebrany. Zdaniem lidera Polski 2050 był to jedyny immunitet, jaki przysługiwał wówczas byłemu wiceministrowi sprawiedliwości.