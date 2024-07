W poniedziałek Marcin Romanowski , na polecenie prokuratora prowadzącego śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, został zatrzymany. "Zostanie doprowadzony do Prokuratury Krajowej celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności w charakterze podejrzanego" - oświadczyła po południu PK.

Wieczorem, jak przekazał w mediach społecznościowych dziennikarz TVP Info Rafał Miżejewski, powołując się na informacje uzyskane od pełnomocnika posła Suwerennej Polski , "po kilku godzinach przesłuchania Marcin Romanowski jest w drodze do szpitala ". Adwokat Bartosz Lewandowski przekazał z kolei, że Romanowski "ma przejść badania i zostanie przetransportowany do izby zatrzymań ".

Marcin Romanowski zatrzymany. Będzie wniosek o tymczasowy areszt

We wtorek w programie "Graffiti" Polsat News, prokurator krajowy Dariusz Korneluk został zapytany o sprawę posła. - Wczoraj (poniedziałek - red.) panu posłowi zostały ogłoszone zarzuty proponowane we wniosku o uchylenie immunitetu. Pan poseł odmówił składania wyjaśnień, złożył tylko oświadczenie do protokołu - przekazał.