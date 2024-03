Zbigniew Ziobro przerwał leczenie. Pojawił się przed swoim domem

We wtorek wieczorem Zbigniew Ziobro pojawił się przed swoim domem, gdzie udzielił wypowiedzi mediom. Na początku przeprosił za swój głos, mówiąc, że "jest inny niż zwykle, ale to rezultat operacji, którą niedawno przeszedł".

Zbigniew Ziobro: Wszystkie działania mają charakter bezprawny

- Przerwałem aktualnie terapię po operacji, żeby tu do państwa dzisiaj z daleka przyjechać - zaczął były minister sprawiedliwości.

Jak dalej przekazał, "każda osoba w takiej sytuacji ma prawo zapoznać się z postanowieniem prokuratora o zakresie przesłuchania, ma prawo usłyszeć żądania wydania konkretnych rzeczy". - Ma prawo wreszcie, jeśli jest nieobecna, poprosić o udział konkretnej godnej zaufania osoby, która by towarzyszyła w czasie przeszukania i umożliwić wejście, które nie będzie związane z niszczeniem budynku - powiedział Ziobro.

"To spektakl bandytyzmu i bezprawia"

Zbigniew Ziobro powtórzył, że przeszedł niedawno bardzo ciężką operację, co "było udokumentowane zdjęciem publicznym". - Więc nie trzeba było być geniuszem ani mieć szczególnych uprawnień operacyjnych ABW, aby ustalić, gdzie jestem w danym momencie, skontaktować się ze mną i uzyskać możliwość wejścia do domu w sposób cywilizowany, zgodny z prawem, bez niszczenia obiektu - oznajmił, dodając:

- Tak nie zrobiono, ponieważ chciano zorganizować przedstawienie, spektakl, tylko jest to spektakl bandytyzmu i bezprawia, za które kiedyś określone osoby poniosą odpowiedzialność - stwierdził były minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro dodał, że "to pokaz niemocy Donalda Tuska po 100 dniach niewypełnionych stu obietnic". - Chodziło o teatr, teatr jest, a mówienie o tym, że rzekomo moja rodzina miała kontaktować się ze mną i myśmy odmawiali dostępu do domu jest jak twierdzenie, że symuluję chorobę nowotworową i nie miałem niedawno ciężkiej operacji usunięcia nowotworu przełyku - oznajmił.

Zapytany o to, jak sądzi, czego służby szukały w jego domu, Ziobro odpowiedział: - Jest to prawdopodobnie wyraz desperacji związany z ciężką porażką, jaką było przesłuchanie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w związku z historią Pegasusa i desperacka próba znalezienia czegokolwiek przy okazji przeszukania.

Przeszukanie w domu Zbigniewa Ziobry

We wtorek - w ramach prowadzonej przez ABW akcji - przeszukania prowadzono w 25 lokalizacjach na polecenie prokuratorów zajmujących się badaniem wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

O przeszukaniu domu Zbigniewa Ziobry informował we wtorek na platformie X Patryk Jaki z Suwerennej Polski . "Dziś rano, na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara, służby włamały się do domu Zbigniewa Ziobry" - zaczął swój wpis Jaki, dodając: "wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność".

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak na konferencji prasowej potwierdził, że doszło do przeszukania w domu Zbigniewa Ziobry, z którym starano się skontaktować. - W domu nie było Zbigniewa Ziobry. Prokurator kontaktował się z rodziną, prosząc o otworzenie lokalu. To okazało się bezskuteczne - przekazał, informując, że choć nie "wybito okien", to "naruszenie drzwi odbyło się "zgodnie z przepisami".