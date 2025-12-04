Pożar wybuchł w jednym z członów pociągu typu EN57 stojącego przy peronie 1 na stacji w Nowym Sączu. Należy on do przewoźnika Polregio, a miał wykonać kurs do Piwnicznej z 18:43.

Tak się jednak nie stało, bo płomienie i dym pojawiły się we wnętrzu składu około 20 minut wcześniej. Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Nowym Sączu oraz inne służby ratunkowe - podał serwis miastons.pl.

Nowy Sącz. Pociąg zapalił się na stacji. Kolejarze wstrzymali ruch

Z dworca ewakuowano pasażerów, a służby zabezpieczyły teren i przystąpiły do gaszenia pożaru. Zamknięte zostały perony, odłączono ponadto zasilanie w sieci trakcyjnej, co chwilowo uniemożliwiło ruch kolejowy na tej zelektryfikowanej linii.

Obecnie kursowanie pociągów między Tarnowem, Nowym Sączem a Krynicą-Zdrój jest wznowione, lecz służby apelują do mieszkańców i podróżnych o unikanie okolic dworca. Proszą też, by nie blokować dróg dojazdowych do stacji.

Jak podaje portal tarnowska.tv, w chwili, gdy w pociągu wybuchły płomienie, w środku nie było pasażerów - skład stał pusty. Na razie nie wiadomo, co spowodowało pojawienie się ognia.

