- Taka była strategia Orlenu - powiedział Daniel Obajtek pytany o to, czy awarie na stacjach paliw jesienią 2023 roku były "ściemą". Skonfrontowany z tym, że to on odpowiadał za tę kwestię, ponieważ stał na czele spółki, odparł, że "nie była to wyłącznie jego odpowiedzialność".