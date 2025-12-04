"Woda niezdatna do picia". Alert RCB w kilku miejscowościach na Mazowszu

"Uwaga, woda niezdatna do spożycia i celów sanitarno-higienicznych" - taki komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali w czwartek mieszkańcy kilku miejscowości w powiecie ostrowskim na Mazowszu. W próbkach wody z tego rejonu stwierdzono obecność groźnych bakterii.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwo wysłało w czwartek alert do odbiorców w powiecie ostrowskim w województwie mazowieckim.

Alert dotyczy miejscowości: Rostki Wielkie, Rostki Piotrowice, Podgórze Gazdy oraz Zawisty Nadbużne.

Woda niezdatna do spożycia na Mazowszu. Alert RCB, wykryli groźne bakterie

"Uwaga! Woda w miejscowościach: Rostki Wielkie, Rostki Piotrowice, Podgórze Gazdy, Zawisty Nadbużne niezdatna do spożycia i celów sanitarno-higienicznych. Śledź komunikaty urzędu gminy" - brzmi komunikat RCB.

Urząd Gminy Małkinia Górna przekazał na swojej stronie internetowej, że zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej w próbkach wody z wodociągu Rostki Wielkie stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

    Informacja opublikowana przez urząd gminy dotyczy mieszkańców miejscowości: Rostki Wielkie, Rostki Piotrowice, Podgórze Gazdy oraz Zawisty Nadbużne (ul. Nurska od numeru 28 w stronę Rostek Wielkich oraz ul. Nadbużna od numeru 55 w stronę Rostek Wielkich).

    "Prowadzone są działania naprawcze". Władze chcą zapewnić dostęp do wody

    Lokalne władze podkreślają, że woda z wodociągu może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

    "Aktualnie prowadzone są działania naprawcze, w tym dezynfekcja sieci wodociągowej. W tym okresie może występować uciążliwy zapach wody" - przekazał urząd.

    Urząd gminy organizuje obecnie punkty wydawania wody z beczkowozu, butelkowanej oraz paczkowanej dla mieszkańców objętych ostrzeżeniem. Poinformował również, że uruchomiony zostaje zastępczy punkt poboru wody całodobowo w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej 144.

